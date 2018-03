New York Fashion Week? Die braucht Britney Spears (35) nicht, um eine Modenschau hinzulegen. Die durchtrainierte Sängerin verwandelte in einem neuen Twitter-Clip ihr eigenes Haus in einen Runway und kommentierte das Ganze mit den Worten: "Mache einfach meine eigene Fashion-Show!" Und die hatte es in sich...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de