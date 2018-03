Es wird fleißig weiter geturtelt! Zayn Malik (24) und seine Liebste Gigi Hadid (21) genießen derzeit ihren Liebesurlaub in Paris. Dort soll es so romantisch hergehen, dass sogar über eine Verlobung gemunkelt wird! Da kann man schon mal die eine oder andere Verpflichtung vergessen... wie zum Beispiel eine Preisverleihung. Am Sonntag erhielt Zayn nämlich den iHeartRadio Music Award für das beste Musikvideo des Jahres – und war einfach nicht da! Doch mit einer süßen Dankesbotschaft via Twitter wussten er und Gigi die Fans zu besänftigen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de