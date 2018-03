Nach fast zehn Jahren Musik-Abstinenz will es Jimi Blue Ochsenknecht (25) noch einmal wissen! Sein drittes Album kommt in diesem Jahr noch in die Läden. Der Sound: eine Mischung aus Pop und deutschem Rap! Musik ist nur ein weiteres Standbein für den Sohn von Natascha Ochsenknecht (52), der auch für die Selfie-Soap "Berlyn" vor der Kamera steht, als Schauspieler Karriere macht und ein eigenes Mode-Label führt. Eine weitere Idee wirft seine Mutter im Interview mit Promiflash in den Raum: Warum versucht sich Jimi nicht auch mal als Tänzer bei Let's Dance?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de