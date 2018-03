Wer schnappt sich die letzte Rose von Bachelor Sebastian Pannek (30)? Die Fans haben vor allem zwei Favoriten – Viola Kraus (26) und Clea-Lacy Juhn (25)! Auch die Promidamen sehen die beiden auf dem besten Weg, das Herz des Junggesellen zu erobern. Auf ein Mädchen einigen können sie sich allerdings nicht. Ex-"Bachelor"-Kandidatin Angelina Heger (25) hat im Promiflash-Interview verraten, welche Lady sie am liebsten mag: "Ich finde die Clea-Lacy supersupersüß. Sie ist supernatürlich und hat unglaublich schöne Haare. [...] Und ich glaube auch ‘ne ehrliche Haut. Und die finde ich gut." Ex-GNTM-Kandidatin Fata Hasanović (22) fiebert dagegen mit Viola mit: "Ich finde die Viola supersüß und ich glaube, das war’s auch schon." Wer das Rennen macht, wird sich in den nächsten drei Wochen entscheiden. Alle Infos zu "Der Bachelor" im Special bei RTL.de



