Smudo (49) von den Fantastischen Vier ist immer für einen Scherz gut. Bei The Voice of Germany versorgte der Rapper das Publikum regelmäßig mit Lachern. Ein Gag auf Kosten von Juror-Kollege Samu Haber (40) ist ihm da besonders in Erinnerung geblieben. "Letztes Jahr hatten wir eine Stelle, wo ich finnisch spreche mit Samu und auf Finnisch sage: ‘Der Finne hat zwar keine Haare am Sack aber einen Kamm in der Tasche’", verriet der Künstler auf dem roten Teppich der Goldenen Kamera in Hamburg. Wie Smudo den Witz plante und welche Schwierigkeiten das Ganze bot, erfahrt ihr im Clip!



