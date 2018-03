Oksana Kolenitchenko (29) legt Wert auf Bescheidenheit! Obwohl das Model und Ehemann Daniel erfolgreiche Unternehmer sind und in Berlin einen eigenen Club betreiben, sollen ihre zwei Kinder so normal wie möglich aufwachsen. Das Glamour-Paar will Söhnchen Milan und seine jüngere Schwester Arielle nicht verwöhnen und zu Bodenständigkeit erziehen. Wie das zu Hause bei den Kolenitchenkos läuft, haben die beiden Promiflash im Interview verraten: "Wir versuchen Milan immer zu bestärken, dass er alles schafft. Genauso haben wir aber auch wirklich strenge Regeln. Der muss zum Beispiel hinter sich immer aufräumen, er muss Danke und Bitte sagen, er muss verstehen, dass auch wir viel arbeiten, um uns das halt auch ermöglichen zu können.”



