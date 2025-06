Das steht in Mike Heiter und Leyla Lahouars Eheringen

Leyla Lahouar (29) und Mike Heiter (33) bereiten sich auf einen ganz besonderen Moment vor: In etwas mehr als zwei Wochen werden die beiden Reality-TV-Stars den Bund fürs Leben schließen. Die Vorfreude auf diesen speziellen Tag teilen sie auch mit ihren Fans und beantworten neugierige Fragen zur Hochzeit auf Instagram. Dabei gab Leyla preis, dass die Eheringe des Paares bereits personalisiert wurden. Sie verriet: "Wir haben unsere Namen und das Datum eingravieren lassen und 'forever & always'."

Die Fans des Dschungelcamp-Paares dürfen sich nicht nur auf weitere Einblicke auf Social Media freuen: Sie können die Trauung im Juli sowie die große Sommerhochzeit im August live miterleben. Die Eheschließung von Mike und Leyla wird nämlich medienwirksam begleitet. Das gaben die Turteltauben Anfang des Jahres auf Instagram bekannt: "Wir haben 'Ja' gesagt! Es ist endlich offiziell und wir dürfen euch mitteilen, dass ihr unseren Weg zum Ja-Wort ab August in vier exklusiven Doku-Folgen sowie unsere traumhafte Hochzeit live bei BILDplus verfolgen könnt."

Nach der Hochzeit geht es bei Mike und Leyla erst mal ruhiger zu. Die Reality-TV-Stars werden sich eine kleine Auszeit gönnen und ihre Flitterwochen genießen. In einer früheren Instagram-Fragerunde hat die einstige Bachelor in Paradise-Kandidatin sogar schon verraten, wo es für die Lovebirds hingehen soll. "Nach Thailand und auf die Seychellen", plauderte Leyla aus.

Was haltet ihr von der Inschrift "forever & always" in den Eheringen von Mike und Leyla?

Sehr romantisch! Eine wunderschöne Idee für die Ewigkeit. Ein wenig kitschig, vielleicht hätten sie etwas Einzigartigeres wählen sollen.