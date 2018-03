Die Kelly Family ist zurück! Nach 13 Jahren meldet sich die beliebte Großfamilie jetzt mit einer Neuauflage ihres Songs "Nanana" zurück. Die Fans der Band müssen trotz all der Freude stark sein: Maite (37) und Paddy (39) sind bei dem Comeback nicht dabei. Sie wollen sich stattdessen auf ihre Solokarrieren konzentrieren. Auf dem Album "We Got Love", das am 24. März erscheinen soll, interpretieren die anderen Kelly-Geschwister ihre bekannten Hits neu. Aber auch fünf neue Songs sollen auf der Platte sein.



