Neuer Job als Date-Doktor? Russell Brand (41) gab seinen Fans in einem YouTube-Video jetzt Beziehungstipps: "Achte auf deine Freundschaften, auf deine Arbeit, deine künstlerischen Beschäftigungen und deine Träume. Verfolge sie alle. Hab keine unrealistischen Erwartungen an Beziehungen." Auffällig an den Ratschlägen ist jedoch, dass sie pünktlich zur Trennung von seiner Ex-Frau Katy Perry (32) und dem Schauspieler Orlando Bloom (40) kommen. Ob das wohl Absicht war?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de