Was für eine Überraschung! Erst kürzlich wurde bekannt: Ed Sheeran (26) wird in der kommenden Staffel von Game of Thrones zu sehen sein. Von dieser Neuigkeit scheinen allerdings nicht alle Serienfans begeistert. Die Meinungen der Leser in den Kommentaren auf Promiflash gehen gewaltig auseinander. "Bitte? Das ist doch ein Scherz! Was will der bei GoT? *Augen roll*", heißt es auf der einen Seite. "Wie geil ist das denn bitte?", äußern sich die Gegner. So viel Gegenwehr ist der sonst so beliebte Musiker wohl kaum gewöhnt!



