Das ist wohl die lustigste Trainingsmethode bei Let's Dance 2017! Tanz-Profi Isabel Edvardsson (34) triezt ihren Schützling Maximilian Arland (35) beim Training für die bevorstehende Show ganz schön. Mit einem Stuhl soll der Musiker die richtige Tanzhaltung lernen: "Wie läuft's denn so bei dir?", fragt die gebürtige Schwedin den Blondschopf. "Es läuft immer besser! Das ist übrigens geregelter Stuhlgang, was ich hier mache", scherzt er in einem Instagram-Video von Isabel.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de