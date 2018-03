Sie heißt Sophie Jean Taylor und ist Model. Die 24-Jährige Australierin ist gerade in aller Munde. Der Grund: eine angebliche Flirt-Attacke auf den britischen Thronfolger Prinz William (34). Während einer Party-Nacht in den Schweizer Alpen sollen sich die beiden auffällig gut verstanden haben. Eigentlich kennt man ausschweifendes Party-Verhalten ja nur von Williams Bruder Prinz Harry (32). Jetzt gibt Prinz Williams erstmals Anlass für Spekulationen. Ob an den Flirt-Gerüchten tatsächlich etwas dran ist?



