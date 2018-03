In diesem Jahr fegt Alles was zählt-Beauty Cheyenne Pahde (22) übers Let's Dance-Parkett. Aber die hübsche Blondine bekommt nicht nur Support von ihrer Zwillingsschwester Valentina Pahde (22), sondern auch von dem Ex ihres Twins! Der ehemalige GZSZ-Hottie Raúl Richter (30) war bis zum offiziellen Liebes-Aus im Oktober anderthalb Jahre mit Valentina zusammen. Doch die Trennung hält ihn nicht davon ab, sich für Cheyenne zu freuen: "Ich finde es super, dass Cheyenne bei 'Let's Dance' mitmacht, dass sie die Gelegenheit bekommen hat. Und sie kann sich bewegen. [...] Dementsprechend drücke ich ihr alle Daumen und hoffe, dass sie ganz weit kommt."



