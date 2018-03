Das nennt man wohl einen tierisch tollen Ehrengast! Amanda Seyfried (31) und ihr Liebster Thomas Sadoski (40) haben heimlich geheiratet – und bis auf den Standesbeamten durfte keine Menschenseele mit. Nur ein Gast nahm an der Zeremonie teil: Amandas geliebter Hund Finn! Das verriet Thomas am Donnerstag Talkmaster James Corden (38) in dessen Show The Late Late Show with James Corden. Ob Amanda wohl wegen ihrer prallen Baby-Kugel keine Lust auf ein ausschweifendes Fest hatte? Schließlich ist die Schauspielerin gerade so schwanger, wie man nur sein kann!



