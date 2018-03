So kalt! Fast minus 200 Grad ertragen Profi-Boxerin Susi Kentikian (29) und ihr Let's Dance-Tanzpartner Robert Beitsch (25) in zwei Facebook-Videos: Nach dem anstrengenden Tanztraining ging es für die beiden ab in die Kälte-Sauna. Kryotherapie hilft nicht nur beim Abnehmen, sondern durch den angeregten Stoffwechsel regeneriert sich der Körper auch besser! Dann sind die zwei topfit, wenn es auf das Parkett geht. Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de