Das gefällt den Fans von Selena Gomez (24) überhaupt nicht! Die "Same Old Love"-Sängerin verärgert ihre treuen Selenators jetzt mit einem Interview in der amerikanischen Vogue. "Ich liebe, was ich tue, aber ich kann es einfach wirklich nicht abwarten, bis die Leute mich vergessen haben", erklärt sie darin. Ist die 24-Jährige etwa genervt von ihrem Ruhm? Ihre Anhänger reagieren verärgert: "Du willst, dass man dich vergisst? Sich auf dem Cover der Vogue zu zeigen, ist da der falsche Weg."



