Was kommt denn da angerollt? Das fragen sich bei Sängerin Adele Adkins (28) Konzerten so einige Fans. Die Antwort ist kurios: Es ist die "Hello"-Interpretin selbst! In einer engen Box lässt sich die Engländerin während ihrer Welttour nämlich von der Umkleide zu ihrem Auftritt bringen. "Wie ich immer zur Bühne komme, bringt mich so ins Schwitzen - ich bin danach klatschnass", äußert sich die 28-Jährige jetzt dazu im Evening Standard.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de