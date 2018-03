Hier zeigt ein knallharter Zombie-Killer Fingerspitzengefühl! In der Kult-Show The Walking Dead spielt Norman Reedus (48) den knallharten Draufgänger Daryl Dixon. Doch im echten Leben ist er ganz schön einfühlsam. Das bewies er nun während seiner Promo-Tour in Barcelona: Dort tröstete Norman einen heulenden Fan – und zwar mit Umarmungen und sogar Küsschen! Ob das auch Schauspielerin Diane Kruger (40) in den Kram passt? Immerhin sollen sie und Norman schon seit langem heimlich ein Paar sein...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de