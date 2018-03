Ein Brautkleid wie Daniela Katzenberger (30)? Ex-BTN-Schauspielerin Anne Wünsche (25) hat im Sommer letzten Jahres die Frage aller Fragen von ihrem Freund und dem Vater ihrer Kinder, Henning Merten, gestellt bekommen. Einen fixen Hochzeitstermin gibt es bisher noch nicht, aber die Pläne für das perfekte Brautkleid stehen schon mal: "Also, ich stelle mir schon so eine Corsage vor, so ähnlich wie bei der Katzenberger, aber nicht ganz so. Weiß ich nicht, mehr Prinzessin, mehr Disney-Prinzessin. [...] Mit ganz viel Tüll, ja und schöner Corsage, dass man auch die Brüste sieht, die man ja auch gemacht hat", kam Anne gegenüber Promiflash ins Träumen.



