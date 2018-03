Mit ihren süßen Musical.ly-Clips unterhalten die Stuttgarter Twins Lisa und Lena (14) inzwischen mehrere Millionen Fans! Privat sind die 14-jährigen Schwestern aber auch nur ganz normale Teenager, wie sie jetzt in einem Interview mit Bravo.de verraten: Die Twins sind nämlich ziemlich tollpatschig! Das waren ihre bisher peinlichsten Pannen: "Als wir mal von der Schule zum Bus gelaufen sind und du (Lena, Anm. d. Red.) mit den Schuhen in der Treppe hängen geblieben bist", offenbart Lisa. Aber auch sie selbst blamiert sich schon mal ordentlich, wie Lena weiter verrät: "Als du (Lisa, Anm. d. Red.) nicht rechtzeitig aus dem Ski-Lift ausgestiegen bist. [...] Du hast es nicht gecheckt, bist einfach sitzen geblieben und wieder runtergefahren!" Wie schön, dass die beiden diese Fails so mit Humor nehmen!



