Drei Monate lang waren Roman (17) und Heiko Lochmann (17) mit ihrer #Zwilling-Tour unterwegs – Stress und Groupies inklusive. Trotzdem konnten die YouTube-Twins das Abenteuer in vollen Zügen genießen, wie sie Promiflash bei den Verleihungen der Goldenen Kamera verraten haben: "Wir hatten echt einen krassen Zeitplan, wir hatten von morgens bis abends Termine, Shows, Drehs. Das Ding ist, ich glaube, wenn man so eine krasse Tour spielt, dann muss man diszipliniert da rangehen, da hat man gar nicht mehr viel Zeit für andere Dinge. Aber das ist okay, das haben wir in Kauf genommen und das war echt bis jetzt die krasseste und geilste Zeit in unserem Leben."



