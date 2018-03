Kriegt Pietro Lombardi (24) eine zweite Chance, sein Tanzbein zu schwingen? Nach einer Knöchelverletzung trat er seinen Let's Dance-Platz an Giovanni Zarrella (39) ab. Doch wie sieht es mit einer Teilnahme an der nächsten Staffel aus? "Ich habe Lust auf jeden Fall. Die Anfrage kam jetzt noch nicht für nächstes Jahr, aber wer weiß, was passiert", verriet der Musiker Promiflash.



