Hausfriedensbruch bei dem YouTube-Pärchen Bibi Heinicke (24) und Julian Claßen (23)! Als zwei "Fans" an der Wohnungstür der Netzstars Sturm klingeln, denken sie sich zunächst nichts dabei. Doch dann eskaliert die Situation, wie Julian in seinem neuesten YouTube-Video verrät: ”Auf einmal gucken sich diese beiden Jungs grinsend an, nehmen sich dieses ganze Haus mit unseren privaten Sachen und rennen plötzlich die Treppe runter”, beschreibt Bibis Liebster fassungslos. Sofort greift Julian in den Diebstahlversuch ein, da sich in dem selbst gebastelten Häuschen vor ihrer Wohnungstür auch Wertsachen befinden. Er kann den zwei Langfingern das Diebesgut sofort abnehmen, doch die Polizei ruft der Social-Media-Star nicht. Aus diesem Zwischenfall haben Bibi und Julian aber definitiv gelernt: Beim nächsten Mal rufen sie lieber früher als später die Gesetzeshüter, um ihre Privatsphäre zu schützen!



