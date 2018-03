Das ehemalige One Direction-Mitglied Zayn Malik (24) arbeitet gerade an seinem zweiten Solo-Album. Einen kleinen Vorgeschmack veröffentlichte der Sänger schon auf Twitter, jetzt bekommt seine Instagram-Fangemeinde etwas zu hören: Zayn stimmt in einem Video ein paar Akkorde an und summt dazu eine Melodie. Ist das etwa ein Teaser für einen neuen Song?



