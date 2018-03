Folgt auf Jay Khans (34) Schlager-Erfolg nun noch das große Liebesglück? Im Videoclip zur Single "Dein Bodyguard", die laut ersten Prognosen schon die Schlager-Top-5 auf iTunes erobert hat, spielt Ex-Bachelor-Kandidatin Mona Stöckli (34) eine große Rolle – und kommt dem Sänger dabei ganz schön nahe! Auch wenn Jay von Ramona absolut begeistert ist, seien die beiden aber kein Paar, erklärte er gegenüber Promiflash. "Wir sind gut befreundet, wir sind öfter mal in Kontakt. Sie ist demnächst wieder in Berlin und wenn ich mal in der Nähe von Frankfurt bin, dann sieht man sich natürlich. Aber das war's", sagte der Ex-US5-Sänger, der zur Zeit solo durchs Leben geht.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de