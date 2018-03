Sie sind wieder da! Die Toten Hosen melden sich mit ihrem 16. Studio-Album zurück. Fünf Jahre nach dem Mega-Erfolg von "An Tagen wie diesen" legen die Punkrocker noch einen drauf und bringen am 5. Mai die Platte "Laune der Natur" raus. 15 neue Songs werden dabei sein, in denen eine ganze Bandbreite an Themen behandelt wird. "Das Leben wird gefeiert, Trauer wird verarbeitet, Humor darf nicht fehlen und trotzdem will man den Blick für die aktuellen politischen Geschehnisse nicht verlieren", verraten die Toten Hosen auf ihrer Facebook-Seite. Damit sprechen sie auch einen Verlust in den eigenen Reihen an: Ihr Ex-Drummer Wolfgang "Wölli" Rohde ist vergangenes Jahr an Krebs gestorben.



