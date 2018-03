Diese heiße Mama muss sich garantiert nicht verstecken! Selbst nach vier Schwangerschaften ist Atomic Kitten-Star Natasha Hamilton (34) immer noch super durchtrainiert und fit. Doch der Weg dahin war anstrengend! Auf Instagram macht die Britin nun anderen Mamas Mut: "Jetzt beginnt all die harte Arbeit sich auszuzahlen. Ich bin so stolz darauf, nach vier Babys so einen Körper zu haben. Es braucht zwar Zeit und Hingabe, aber es ist mehr als nur machbar!" Ihren Verlobten Charles Gay dürften so viel Ehrgeiz – und vor allem das Body-Ergebnis – sicher freuen.



