Megastar Justin Bieber (23) scheint die Gereiztheit gegenüber seinen Fans endgültig in den Griff bekommen zu haben. In den Genuss des plötzlich wieder fröhlichen Biebs kam jetzt eine seiner älteren Anhängerinnen in einer Bar in Australien. Clips auf Instagram zeigen den 23-Jährigen, wie er die Dame zu einem Tänzchen aufforderte und sie am Ende sogar noch mit einer Umarmung und einem Kuss auf die Wange belohnte.



