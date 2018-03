Die Vorfreude wird immer größer! Am 11. Mai kommt endlich das Baywatch-Remake in die Kinos. Der Streifen rund um Rettungsschwimmer Dwayne "The Rock" Johnson (44) und Zac Efron (29) hält so einiges bereit! Heiße Strand-Beautys und verrückte Actionszenen versprach schon der erste offizielle Trailer. Jetzt ist der zweite Teaser raus und zeigt: In der Neuauflage wird kein Blatt vor den Mund genommen! Fans über 18 können sich auf Genital-Humor und Sprüche unter der Gürtellinie freuen.



