Die Kandidaten von Let's Dance fürchten wohl am meisten das Urteil von Joachim Llambi (52). Der ehemalige Profi-Turniertänzer ist für seine strenge Punktevergabe bekannt – der diesjährige Kandidat Giovanni Zarrella (39) kam vergangene Woche schon in den Genuss von Llambis barscher Bewertung. Dessen Kumpel Detlef D! Soost (46) zeigte in einem Promiflash-Interview jetzt allerdings Verständnis für die harte Kritik des 52-Jährigen: "Aus Kritik kannst du lernen, wenn du nur Lob bekommst, wirst du faul. Das ist Llambis Aufgabe. Dass er das eine oder andere Mal, das ist mir früher aber auch passiert, mal etwas überzieht, so habe ich es zum Beispiel bei Giovanni empfunden, weil so schlecht war er nun auch nicht, das gehört dazu."



