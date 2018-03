Hui, auf diesen Bildern geht's ja ganz schön heiß her! Für Dreharbeiten einer deutschen Sendung haben Cathy Hummels (29) und ihre jüngere Schwester Vanessa Fischer viel Spaß in der prallen Sonne – am Miami Beach. Lässige Strand-Walks oder Ausflüge ins Meer auf einem riesigen aufblasbaren Einhorn – die zwei genießen den Drehtag. Ebenfalls mit von der Partie: Ein mysteriöser Fremder mit ganz besonderem Look. In rosafarbenen Socken und nur mit einem Tanga bekleidet scheint der Paradiesvogel ebenfalls zum Filmset zu gehören. Na, da hat Cathys Gatte Mats (28) ja ganz schön was verpasst – er ließ sich vor Ort nämlich nicht blicken.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de