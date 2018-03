Liam Payne (23) und Cheryl Cole (33) sind Eltern geworden! Das ehemalige One Direction-Mitglied und seine Freundin haben am 22. März einen kleinen Jungen bekommen. Für beide ist es das erste Kind. Stolz posteten sie auf Instagram ein süßes Bild des kleinen Sprosses in Liams Armen. "Es ist ein Moment, den ich für den Rest meines Lebens nicht vergessen werde und die beste Erinnerung, die ich je gemacht habe", kommentierte der Sänger das Foto. Die frisch gebackene Mama verrät, dass der Fratz ganze 3.400 Gramm schwer und gesund ist. Einen Namen für den Kleinen haben die zwei Musiker aber noch nicht.



