Selbstbewusst, attraktiv und authentisch! Detlef D! Soost (46) ist Fan von Curvy-Model Angelina Kirsch. Dass die 28-Jährige Let's Dance mit ihren schönen Kurven rockt, hält der Fitness-Profi für ein wichtiges Signal. Im Promiflash-Interview erzählt er, warum: "Die meisten Menschen, die etwas mehr auf den Rippen haben, fühlen sich in ihrem Körper eigentlich unsicher und wollen ihn nicht so in der Öffentlichkeit präsentieren. Sie zeigt ganz klar, es geht nicht darum irgendwelche 90-60-90-Maße zu erfüllen oder superslim zu sein."



