Mehr als acht Jahre! So lange ist YouTube-Star Bibi Heinicke (24) schon mit ihrem Julian Claßen (23) in einer glücklichen Beziehung. Im Interview mit Promiflash verriet die Beauty jetzt ihr persönliches Liebes-Secret: "Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir so viel Zeit miteinander verbringen, so viele gemeinsame Interessen haben, wir arbeiten ja auch zusammen." Bibi ist sich sicher: Da werden noch viele weitere Jahre folgen.



