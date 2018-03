Ein Video sorgt im Netz für reichlich Verwirrung: Via Snapchat posiert Blac Chyna (28) mit ihren Kids Dream Renee und King Cairo (4) vor der Kamera, doch letzterer sieht irgendwie verändert aus. Seine eigentlich schwarzen Haare wirken plötzlich merkwürdig grau. Hat Blac das Haar ihres vierjährigen Sohnes etwa in den Farbtopf getaucht oder handelt es sich hier um eine optische Täuschung? Schließlich könnte auch das einfallende Sonnenlicht für die farbliche Veränderung verantwortlich sein. Man erinnere sich an das gold-weiße/schwarz-blaue Kleid, das 2015 online reichlich Diskussionen ausgelöst hat. King Cairos Haar könnte tatsächlich das nächste Internet-Phänomen sein.



