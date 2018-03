Sie ist zurück! Nach zehn Jahren Ehe reichte Ex-Spice Girls-Mitglied Mel B. (41) vor wenigen Tagen ganz überraschend die Scheidung ein. Nun absolviert die Musikerin ihren ersten öffentlichen Auftritt seit der Bekanntgabe ihrer Trennung. Bei der America’s Got Talent-Auftaktveranstaltung in Pasadena sorgt sie gemeinsam mit ihren Jurykollegen Heidi Klum (43), Howard "Howie" Mandel (61) und Simon Cowell (57) für eine ordentliche Portion Glamour. Doch trotz goldenem Glitzer-Jumpsuit fällt auf, dass ein ganz besonderes Schmuckstück fehlt: Ihr Ehering! Doch für Mel kein Grund zum Trübsal blasen. Im Gegenteil: Die Sängerin strahlt mit der kalifornischen Sonne um die Wette. Dieses Red-Carpet-Comeback ist auf alle Fälle geglückt!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de