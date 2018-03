Von Konkurrenzkampf ist bei den ehemaligen Bachelor-Kandidatinnen Erika Dorodnova (25) und Viola Kraus (26) keine Spur mehr – im Gegenteil: Die beiden verschmähten Kuppelshow-Ladys feiern gemeinsam eine ausgelassene Party! In Buchen in Süddeutschland nehmen sie am Wochenende ihr erstes offizielles Booking nach der Final-Show wahr. Vor Ort scheinen Erika und Viola sichtlich Spaß zu haben. Von Herzschmerz wegen TV-Junggeselle Sebastian Pannek (30) ist bei den Party-Girls nichts mehr zu sehen. Während der Rosenkavalier mit seiner Auserwählten Clea-Lacy Juhn (25) den ersten gemeinsamen Pärchenurlaub verbringt, feiern Erika und Viola gemeinsam mit ihren Fans. Und die lassen sie auch gleich via Snapchat am wilden Getummel teilhaben.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de