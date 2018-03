Inkognito dank neuem Hairstyling. Nicht nur Kleider, sondern auch Haare machen Leute – wie Jared Leto (45) und Usher (38) jetzt beweisen. Beide überraschten mit neuen Frisuren und waren deshalb auf den ersten Blick kaum wiederzuerkennen. Oscar-Gewinner und 30 Seconds to Mars-Frontmann Jared Leto wirkte bei der Silver Circle Gala in Los Angeles wie einem Seventies-Film entsprungen. Allerdings ist man von ihm regelmäßige neue Looks gewohnt. Ob lang, kurz und blond oder grün, wie für seine Joker Rolle in Suicide Squad – Jared liebt es, zu experimentieren. Ushers neue Frise kommt da schon unerwarteter. Er hat plötzlich grüne Haare!



