Legt sich Stefanie Giesinger (20) bald unters Messer? Seit ihrem Sieg bei Germany's next Topmodel 2014 ist die hübsche Freundin von YouTuber Marcus Butler (25) als erfolgreiches Model und Social Influencer unterwegs – und muss dabei immer super aussehen. Bisher greift sie dafür auf Concealer und eine ordentliche Portion Schlaf zurück. Doch kann sich die 20-Jährige auch vorstellen, ihrem Aussehen beim Beauty-Doc nachhelfen zu lassen? Gegenüber Promiflash verriet die Laufstegschönheit: "Ich würde sagen, jeder muss das für sich selbst entscheiden. Momentan sage ich natürlich, oh mein Gott, auf keinen Fall eine Schönheits-OP. Aber wer weiß." Kategorisch lehnt das Model den ein oder anderen Beauty-Eingriff also nicht ab. Im Gegensatz zu anderen Damen der Promiwelt hat Stefanie allerdings eine sehr gesunde Ansicht zu dem Thema!



