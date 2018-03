Mega-Abnehm-Erfolg bei The Biggest Loser! Die Kandidaten haben in Andalusien hart gegen die Kilos und für ein gesünderes Leben gekämpft. Lukas (31), David (32) und Alexandra (33) haben es in das große Finale der Show geschafft. Und die Verwandlung der drei Kandidaten ist unglaublich: Lukas hat unfassbare 47 Kilo abgenommen. Bei seinem Kontrahenten David purzelten über 45 Kilogramm. Seine Schwägerin, Alexandra, wiegt zu Beginn der Sendung knapp 104 Kilo. Jetzt strahlt die 33-Jährige mit 38 Kilogramm weniger auf den Hüften. Ob Alexandra sich damit als erste Frau den Sieg bei "The Biggest Loser" und die 50.000 Euro Siegesprämie sichern kann? Das erfahrt ihr heute Abend um 20:15 Uhr bei Sat.1.



