Im Juni 2016 verlobte sich YouTube-Star Dagi Bee (22) mit ihrem Liebsten Eugen Kazakov. Folgt jetzt etwa nach dem tierischen Nachwuchs Zula endlich ein Baby? Das hoffen zumindest die fleißigen Bienchen der Netzblondine! In einem YouTube-Video äußerte sich Dagi endlich zu den Schwangerschaftsgerüchten: "Nein, ich bin nicht schwanger und nein, ich habe es auch nicht vor in nächster Zeit", ist die eindeutige Antwort der Influencerin. Aber Dagi geht noch weiter: "Ich bin gerade voll mit mir, meiner Beziehung und mit Zula beschäftigt, da hätte ich jetzt gar keinen Bock auf ein Kind." Autsch, ganz so schnell wird sich der Fantraum von einem YouTube-Baby wohl nicht erfüllen.



