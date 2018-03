Am Donnerstag war es endlich so weit: Schauspielerin Isabell Horn (33) brachte ihre kleine Tochter zur Welt. Lange hatte die Soap-Darstellerin auf die Geburt ihres ersten Kindes hin gefiebert und auf ihrem YouTube-Channel "The Isi Life" alle Baby-News genau dokumentiert. Damit ist jetzt wohl erst mal Schluss – gegenüber Promiflash verriet sie vor wenigen Wochen: "Die erste Zeit, da möchte ich mich erst mal voll und ganz auf die Kleine konzentrieren. Ich möchte, dass sich das alles schön entspannt einspielt. Ich meine, man kriegt ja nicht Kinder, um direkt danach wieder arbeiten zu gehen und sie alleine zu lassen." Na, hoffentlich gibt es für die Fans wenigstens ein paar süße Baby-Schnappschüsse...



