Der kleine Alessio (1) wird im Juni zwei Jahre alt. Genau der richtige Zeitpunkt, den Lombardi-Sprössling vom Schnuller zu entwöhnen – dieser Meinung sind zumindest seine berühmten Eltern Sarah (24) und Pietro (24). In Sachen Erziehung zieht das Ex-DSDS-Traumpaar trotz schmutziger Trennung nach wie vor an einem Strang. "Pietro und ich haben uns jetzt abgesprochen, dass wir versuchen, den Nuckel nur zum Schlafen zu geben, oder im Auto. Und sonst, wenn er dann spielt oder so, ihn komplett wegzulassen." Und das funktioniere eigentlich auch ganz gut, erklärt Sarah in einem Facebook-Livevideo. Ob der Erziehungsplan der beiden aber wirklich aufgeht? "Ich glaube, bis er ohne Nuckel einschlafen kann, wird das wahrscheinlich noch dauern, weil der hängt da schon sehr dran."



