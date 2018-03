Was für eine PO-se! Was bei anderen als Bauarbeiterdekolleté gilt, sieht auf dem neusten Foto von Daniela Katzenberger (30) ziemlich sexy aus. Das könnte an dem String liegen, der da hervorblitzt. Beim Ausflug mit der gesamten Familie am Strand von Malle kümmert sich die Katze eben lieber um wichtigere Dinge als um Kleidung, die richtig sitzt. Tja, so kommt es dann zu einem Po-Ritzen-Anblick! Dabei veröffentlichte Dani erst vor Kurzem ein heißes Pic von sich selbst. Im knappen roten Bikini zeigte sie ihren tollen Body ganz selbstbewusst. Da kann der Sommer kommen, vor allem, wenn es viele weitere Strand-Pics dieser Art gibt!



