Wow! Dieser Körper kann sich wirklich sehen lassen! Mit einem neuen Schnappschuss bei Facebook zeigt Daniela Katzenberger (30) jetzt, dass sie startklar für den Sommer ist. In einem knappen roten Bikini macht die Katze nicht nur eine tolle Figur – sie zeigt auch, dass sie ihren Body fast zwei Jahre nach der Geburt von Töchterchen Sophia (1) nicht verstecken muss. Dank des Diätprogramms "Body Change" von Detlef D! Soost (46) ist die Ehefrau von Lucas Cordalis (49) heute wieder mega schlank. Wie sie das schafft, verrät die Ehefrau von Lucas Cordalis Promiflash schon vor einiger Zeit: “Also mein Geheimtipp ist, nie mehr als drei Stücke. Nie mehr als drei Stücke Schokolade, also ich meine keine Tafeln Schokolade, also drei Stückchen Schokolade."



