Für ihren kleinen Prinzen ist das Beste gerade gut genug. Ab September wird George (3) die Thomas's Battersea School besuchen – und damit als erster Royal in den Genuss einer gemischten Vorschule kommen. Um ihrem Sohn diesen Schulaufenthalt zu ermöglichen, müssen Prinz William (34) und Herzogin Kate (35) tief in die Tasche greifen – rund 7.500 Euro wird sie der Spaß pro Semester laut Mail Online kosten. Darin sind die Gebühren und die Schuluniform enthalten. Hinzu kommen weitere Kleidungsstücke für den Sommer und den Winter und sogar Ballettschuhe. Prinz George wird also bestens ausgestattet, seine Karriere als Schüler beginnen können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de