Outdoor-Pflicht: Wales-Kids trotzen täglich Wind und Wetter

Egal ob Sonnenschein oder Regenwetter: Prinz George (12) und seine Geschwister Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) müssen jeden Tag an die frische Luft. Das ist eine feste Regel im Haushalt von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44). Wie sehr sein ältester Sohn diese Zeit im Freien braucht, brachte William einmal auf eine besonders anschauliche Weise auf den Punkt: "George ist, wenn er nicht draußen ist, so etwas wie ein Tier im Käfig. Er muss einfach raus", so der Prinz von Wales laut Daily Express mit einem Schmunzeln.

Für die tägliche Outdoor-Routine der drei Kinder sorgt maßgeblich ihre Nanny Maria Teresa Turrion Borrallo, die seit 2014 zur Familie gehört. Erziehungsexpertin Louise Heren erläuterte gegenüber dem Magazin Hello!, was das im Alltag der Kinder bedeutet: "Es wird sehr, sehr viel draußen gespielt … viele Fahrradtouren, Spielen mit den Hunden, vielleicht auch ein bisschen Gartenarbeit. … Ja, man hat die Hände im Dreck." Ausreden lässt die Nanny dabei offenbar nicht gelten: "Auch wenn es in Strömen regnet, gehen sie trotzdem raus", so Heren weiter. Auch die frühere BBC-Royals-Korrespondentin Jennie Bond bestätigte dem Daily Express, dass Aktivitäten im Freien im Familienleben der Wales' fest verankert sind: "Sie lieben Aktivitäten im Freien – viel Sport, viel Spaß, Spiele im Garten und Radfahren."

Die Begeisterung für die Natur scheint in der Familie tief verwurzelt zu sein. Bereits in der Dokumentation "Prince William: A Planet For Us All" aus dem Jahr 2020 sprach William darüber, wie sehr seine Kinder die Natur lieben. "Wenn ich meine Kinder sehe, die Leidenschaft in ihren Augen und die Liebe zur Natur – sie entdecken einen Käfer oder beobachten fasziniert, wie Bienen Honig bilden", erzählte er darin. Nanny Maria wurde zuletzt für ihre langjährige Treue zur Familie geehrt: Im März 2026 überreichte ihr William persönlich die Royal Victorian Medal in Silber, die König Charles III. (77) ihr in der Neujahrs-Ehrenliste 2026 zuerkannt hatte.

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William mit seinen Kindern Charlotte, Louis und George, 2025

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Getty Images Ankunft der Royals zur Ostermesse in St George's Chapel in Windsor 2026

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Getty Images Maria Teresa Turrion Borrallo, Royal-Nanny