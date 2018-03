Sie ist die erste Schurkin bei Fast & Furious und dann direkt unübertreffbar böse. Als Cipher zieht Charlize Theron (41) im achten Teil der Action-Reihe alle Fäden und schafft das Unglaubliche: Sie macht Vin Diesel (49) alias Dom Toretto zum Verräter an seiner geliebten Familie – inklusive Ehefrau Letty, gespielt von Michelle Rodriguez (38). Charlize selbst beschreibt ihre Rolle im Promiflash-Interview wie folgt: "Sie ist wie ein Adler, der vom Himmel aus seine Beute jagt und umkreist." Mit ganz viel Spaß geht die Hollywood-Beauty in ihrer Figur Cipher auf und begeistert damit Regisseur F. Gary Gray (47): "Man hat Angst vor ihr, weil sie nie zwinkert. Man fragt sich immer, was hinter ihren Augen los ist. Für mich ist sie einfach die allerbeste 'Fast & Furious'-Schurkin!"



