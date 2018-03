Endlich verraten Die Lochis erste Details über ihren zweiten Kinofilm! Der Nachfolger für ihr Leinwanddebüt "Bruder vor Luder" steckt noch in den Anfängen, wie Heiko (17) und Roman Lochmann (17) im Promiflash-Interview verraten. "Wir waren jetzt eine Woche auf Mallorca und haben dort nicht gefeiert, sondern in einer Finca haben wir intensiv mit zehn Leuten an der groben Storyline gearbeitet", erzählt Heiko. Noch in diesem Jahr sollen die Dreharbeiten stattfinden – und die Fans können sich auf ein Kinospektakel gefasst machen! Denn die Twins versprechen: "Auf alle Fälle wird es größer als der letzte Film und für uns wird das ein Riesending!"



