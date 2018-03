Jeremy Grube (23) hat den Sprung geschafft: Nachdem sich der tätowierte Hottie von der Reality-Soap Köln 50667 verabschiedete, startet er jetzt als Sänger durch! Ende März veröffentlichte Jeremy bereits seine erste Single "Nie nie mehr" – doch er will noch mehr! Auch der wichtigste deutsche Musikpreis Echo steht bei dem TV-Star auf der Liste: "Hoffentlich nächstes Jahr", schwärmte er im Promiflash-Interview. Auch wenn ihm Preise an sich nicht so wichtig sind, sei es doch eine nette Begleiterscheinung einmal die begehrte Trophäe abzuräumen. Vielleicht klappt das ja schon nächstes Jahr!



